الاحتلال يصيب شابا بالرصاص الحي ويعتقل إثنين آخرين في جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بعيار ناري في الظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، في مدينة جنين.وقالت مصادر أمنية: إن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها حي خروبة من مدينة جنين، اطلقت خلالها الرصاص الحي والاعيرة المطاطية وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة احد الشبان برصاصة في ظهره.وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أدهم محمد تركمان، بعد ان داهمت منزله في حي خروبة، كما اعتقلت الشاب وائل زكارنة بعد اقتحام بلدة قباطية، ومداهمة منزله.