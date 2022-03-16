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الطقس: أجواء شديدة البرودة والحرارة أقل من معدلها العام بـ9 درجات مئوية

الطقس: أجواء شديدة البرودة والحرارة أقل من معدلها العام بـ9 درجات مئوية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت  دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الخميس، غائماً جزئياً الى صاف و باردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
ولفتت الى ان الجو يكون يوم الجمعة المقبل غائماً جزئياً وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
اما السبت، فيكون الجو غائما الى صاف و باردا نسبيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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