الطقس: أجواء شديدة البرودة والحرارة أقل من معدلها العام بـ9 درجات مئوية
توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .
وأشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الخميس، غائماً جزئياً الى صاف و باردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
ولفتت الى ان الجو يكون يوم الجمعة المقبل غائماً جزئياً وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
اما السبت، فيكون الجو غائما الى صاف و باردا نسبيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
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