اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين برصاص الاحتلال المطاطي، والعشرات بالاختناق خلال اقتحام المستوطنين لقبر يوسف شرقي نابلس، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقالت مصادر أمنية: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات اصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.