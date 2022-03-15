حمادة: شهداء اليوم يرسمون مصيرًا واحدًا وفداءً عز نظيره

رام الله - دنيا الوطنأشاد المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة بالتضحية والفداء في كل أرجاء الوطن.وقال حمادة تعقيبًا على استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في نابلس والقدس والنقب، اليوم الثلاثاء: "من أرض النقب الثائر حتى أرض الجليل، مصير واحد وفداء عز نظيره".ونعت حركة حماس في بيان لها، بكلّ الفخر والاعتزاز ثلة الشهداء الشباب الأبطال: نادر هيثم ريان (17 عاماً) من نابلس، وسند سالم الهربد (27 عاماً) من النقب المحتل، وعلاء شحام من قلنديا، الذين ارتقوا برصاص قوّات الاحتلال، صباح اليوم.وأكدت الحركة على أن دماءَهم الطاهرة التي سالت اليوم، قد جسّدت ملحمة وطنية عنوانها وحدة شعبنا في طريق المقاومة والتحرير والعودة، لتبقى وقودًا يحرّك جذوة الانتفاضة في كلّ شبر من أرضنا، ويغذّي حالة الاشتباك الشعبي والمسلّح مع الاحتلال الاسرائيلي.وقالت: "نبعث بخالص التعازي إلى أهلنا في نابلس والنقب وقلنديا، القابضين على زناد التضحية والصمود والمقاومة".وأضافت: "نشدّ على أيادي أبناء شعبنا وشبابنا الثائرين لمزيد من الاشتباك مع العدو رداً على جرائمه، ودفاعًا عن القدس والأقصى، وليكن تشييع ثلة شهدائنا الأبرار عنوانًا لغضب شعبي متواصل، حتّى انتزاع حقوقنا المشروعة وزوال الاحتلال".