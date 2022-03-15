فلسطين تشارك في اجتماع رؤوساء الوفود العربية المشاركة بالدورة 66 للجنة وضع المرأة

رام الله - دنيا الوطنشاركت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، يوم أمس الاثنين، في اجتماع رؤوساء الوفود العربية الدائمة في الأمم المتحدة والمشاركة في أعمال الدورة 66 للجنة وضع المرأة، بتنظيم من جامعة الدول العربية عبر تقنية الزووم، بحضور وزاري ومشاركة 44 مشارك ومشاركة من الوفد المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، وبرئاسة المجموعة العربية – البعثة الدائمة لجمهورية اليمن.استهلت د.حمد كلمتها معبرةً عن سعادتها بالمشاركة بهذا الاجتماع من أجل التشاور بين الوفود العربية المشاركين في أعمال لجنة وضع المرأة الدورة 66، لتعزيز دور المجموعة في الدفاع عن قضايا المرأة وإبراز الجهود الإقليمية المبذولة على المستوى الدولي، وتم تسليط الضوء على أربع محاور رئيسية (المياه، التربة، الكهرباء والهواء) وأثر الاحتلال عليهم.أكدت د.حمد أن الإجتماع لهذا العام يتناول "العدالة البيئة والتغير المناخي من منظور نوع إجتماعي"، وبحكم خصوصية دولة فلسطين، كونها رازحة تحت الاحتلال، وتم قصفها بقنابل محرمه دولياً تفتك بالبشر والتربة والمياه الجوفية، و رمي النفايات الطبية والانبعاثات الغازية السامة، التي تؤثر سلباً على صحة المواطنين وخصوصاً النساء بالمناطق النائية.وأضافت د.حمد أن سنتناول جهود الدولة بتحقيق العدالة البيئة والاستعدادات للتحول للإقتصاد الأخضر والأزرق واستغلال الطاقة البديلة مما سيساهم بإشراك النساء والفتيات بقطاعات نوعية، وتحسين الإنتاج للجمعيات النسوية بإدخال التكنولوجيا، ورفع مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي علماً بأن النساء معظم تركزهم بهذا القطاع.ومن الجدير ذكره، أن فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة في نيويورك ستكون لهذا العام حول " تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية".