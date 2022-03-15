شؤون فلسطينية

ابو هولي: معالجة أزمة (اونروا) يتطلب هيكل تمويل جديد مرتكزه تأميل دائم

ابو هولي: معالجة أزمة (اونروا) يتطلب هيكل تمويل جديد مرتكزه تأميل دائم
رام الله - دنيا الوطن
اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي على دعم وكالة الغوث الدولية (اونروا) في اطار العمل المشترك من خلال خطة استراتيجية تعمل على تمكين الاونروا من القيام بمهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

واضاف د. ابو هولي خلال مشاركته في لقاء حواري نظمه الاتحاد الاوروبي في مركز التدريب المهني - وادي السير بالعاصمة الاردنية عمان على هامش اجتماعات اللجنة الفرعية للاونروا من الضروري التشاور مع كل الاطراف ذات الصلة مع الاونروا لاستكشاف اليات جديدة ونماذج مبتكرة لتحسين جودة خدماتها والتغلب على ازماتها المالية المزمنة  دون المساس بخدماتها او نقل بعض صلاحياتها لمنظمات دولية او للدول المضيفة من مدخل تعزيز الشراكات.

وحضر اللقاء ممثلو الدول المضيفة للاجئين والدول المانحة للأونروا بالاضافة الى نائب مفوض عام الاونروا ليني ستينث.

وبحث اللقاء الحواري ورقة الأونروا غير الرسمية: واقعية العملية السياسية، ودور مجموعة العمل الاستراتيجية  غير الرسمية، بالاضافة الى مقترحات الحد من الضغوط المالية على الأونروا من خلال تعزيز التآزر مع مختلف الشركاء والسبل الممكنة للمضي قدما نحو دعم الأونروا .

ورفض د. أبو هولي معالجة ازمة الاونروا من خلال مواءمة نفقاتها وخدماتها مع الدخل المتوقع التي تحمل في طياتها انهاء تدريجي لعمل الاونروا .

وأكد على استمرار عمل الاونروا وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 الى حين ايجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194 .

واكد على ان معالجة الأزمة المالية يجب ان تتم من خلال هيكل تمويل جديد مرتكزه الأساسي تأمين تمويل دائم ومستدام من خلال ترجمة الدول الاعضاء في الأمم المتحدة موقفها السياسي بأهمية عمل الاونروا واستدامة خدماتها بدعم مالي مستدام

وقال د. ابو هولي ان الاولوية لدى الدول المضيفة هي تغطية العجز المالي في الميزانية الاعتيادية التي تشكل مصدر عملياتها وخدماتها لاكثر من 5.8 مليون لاجى فلسطيني، والتي هي اساس تفويضها

وتم الاتفاق على التنسيق في الخطوات المستقبلية لتعزيز وحشد الدعم السياسي لتجديد  تفويض الاونروا لثلاث سنوات الذي ياتي في ديسمبر من هذا العام .

ويشار الى ان اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا بدأت اجتماعاتها صباح اليوم وتستمر لمدة يومين لمناقشة مستجدات الأزمة المالية للأونروا، وخطتها الاستراتيجية للأعوام 2023- 2028، والورقة غير الرسمية لمواجهة التحديات التي تواجه الاونروا (نقطة تحول)، بالاضافة الى السياسة البيئية للأونروا في المخيمات واطار التنفيذ.

وضم وفد دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يترأسه د. ابو هولي كل من مدير عام الاعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون ومدير مكتب دائرة شؤون اللاجئين في الاردن احمد اسماعيل.

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