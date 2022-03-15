شؤون فلسطينية

الخارجية: اعلان مهم لأُسر طلبتنا الدارسين في الجامعات البيلاروسية

الخارجية: اعلان مهم لأُسر طلبتنا الدارسين في الجامعات البيلاروسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أن بإمكان أسر وذوي طلبتنا الأعزاء الدارسين في الجامعات البيلاروسية إرسال مبالغ مالية لأبنائهم الطلبة من خلال الوزارة.

ودعا المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، الأهالي للتواصل على الارقام التالية: 0594224853 ـ 0599060242، مصطحبين معهم المبلغ المالي بالدولار وهوية الشخص المُرسل وصورة البطاقة الجامعية للطالب المستفيد ومعلومات دقيقة عنه وعن جامعته والمدينة التي يدرس فيها ورقم هاتفه، ما بين الساعة ٩-١٣ في مقر الوزارة.

وأضاف، أن المقصود من هذه الآلية تأمين وصول المبالغ المالية لطلبتنا حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم وليس مبالغ مالية أخرى، شاكرا سفراء دولة فلسطين في موسكو ومينسك، والصندوق القومي الفلسطيني للتسهيلات التي يقدمونها لطلبتنا.

وشدد على أن هذا الجهد امتداد لجهود خلايا الأزمة في متابعة أوضاع جاليتنا وطلبتنا، في ظل الأزمة الدولية الراهنة، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وفي إطار عملنا لتسهيل حياة ومعيشة طلبتنا في الجامعات ذات العلاقة.

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