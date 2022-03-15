شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يعقب على استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال

قيادي بحماس يعقب على استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
عقب الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على حادثة استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس والنقب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال رضوان في تصريحات له: "إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هذا الاغتيال الجبان لمدنيين من اهلنا في النقب والضفة الغربية، يدلل على هذه العقلية الصهيونية الاجرامية الارهابية، نحمل الاحتلال المسؤولة الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها".

وأضاف: "نقول للاحتلال إن هذه الجرائم لن توقف مسيرة المقاومة، وندعو أهلنا في مناطق 48 والضفة الغربية بالرد على هذه الجريمة عن طريق التصعيد والمواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي".

ووجه رضوان رسالة الى المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين بالتعاطي مع قضايا المنطقة، مؤكدة أن هذه الجريمة مكتملة الاركان، حيث أن الذي جرأ الاحتلال على ارتكاب هذه الجريمة، هو الصمت الدولي، ولكن المقاومة مستمرة حتى دحر  الاحتلال عن الارضي الفلسطينية.

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