دولي

روسيا تعلن فرض عقوبات على بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون

روسيا تعلن فرض عقوبات على بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، فرضت عقوبات على الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير خارجيته بلينكن، في مسعى من موسكو إلى الرد على إجراءات فرضها الغرب بعد انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا المجاورة.

فقد قالت روسيا إنها وضعت الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبارا آخرين على "قائمة الممنوعين" من دخول أراضيها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأُدرجت أسماؤهم، إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية "سي.آي.إيه" وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأوضحت أن "قائمة الممنوعين" تضم 13 فردا مُنعوا من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس.

وشملت العقوبات كذلك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

لكن وزارة الخارجية الروسية قالت إنها تحافظ على علاقات رسمية مع واشنطن وإذا لزم الأمر فستضمن إمكانية إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع المدرجين في القائمة.

وفي أواخر فبراير الماضي، قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، على الرئيس الروسي فلاديمبر بوتن، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وموازاة مع ذلك، فرضت الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها في الغرب، عقوبات على أثرياء روس يقال إنهم مقربون من بوتن.

وأكدت واشنطن مرارا أنها لن تتدخل بشكل عسكري مباشر في أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي إلى اتساع نطاق المواجهة وربما يكون شرارة لحرب عالمية ثالثة.

وتعهدت الولايات المتحدة بالمضي قدما في فرض عقوبات شديدة و"مؤلمة" على روسيا، وتوعدت كل دولة تساعد موسكو بأن تلقى المصير نفسه.

في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، فيما تتجه واشنطن إلى معاقبة الدول التي أيدت التحرك العسكري الروسي.

ووصفت وزارة الخزانة الأميركية لوكاشنكو بأنه "رئيس حكومة فاسدة في بيلاروس تفيد شبكة محسوبياتها دائرته الداخلية ونظامه". كما فرضت واشنطن عقوبات على زوجته.

أخبار ذات صلة

بسبب هذا التصريح.. الأمير وليام يتعرض للإنتقاد ويُحدث ضجة

بسبب هذا التصريح.. الأمير وليام يتعرض للإنتقاد ويُحدث ضجة

&#34;أكبر هجوم سايبر&#34;.. تعطّل عدد من المواقع الحكومية في إسرائيل

"أكبر هجوم سايبر".. تعطّل عدد من المواقع الحكومية في إسرائيل

الكرملين يعلن موعد استئناف المفاوضات مع كييف

الكرملين يعلن موعد استئناف المفاوضات مع كييف

الجيش الروسي يدرج مصانع السلاح الأوكرانية في بنك أهدافه

الجيش الروسي يدرج مصانع السلاح الأوكرانية في بنك أهدافه

لافروف وعبد اللهيان يبحثان النووي الإيراني والأزمة الأوكرانية في موسكو

لافروف وعبد اللهيان يبحثان النووي الإيراني والأزمة الأوكرانية في موسكو

روسيا: لا نستبعد فرض &#34;السيطرة الكاملة&#34; على أكبر مدن أوكرانيا

روسيا: لا نستبعد فرض "السيطرة الكاملة" على أكبر مدن أوكرانيا

الأمم المتحدة: فرار 2.8 مليون شخص من أوكرانيا إلى الدول المجاورة

الأمم المتحدة: فرار 2.8 مليون شخص من أوكرانيا إلى الدول المجاورة

بعد استهداف مواقع إسرائيلية..إيران: لن نقبل أن تكون إحدى دول الجوار مصدر تهديد لنا

بعد استهداف مواقع إسرائيلية..إيران: لن نقبل أن تكون إحدى دول الجوار مصدر تهديد لنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: دماء الشهداء الثلاثة تجسد وحدة شعبنا في المقاومة

حماس: دماء الشهداء الثلاثة تجسد وحدة شعبنا في المقاومة

القواسمي يطلع وفدا طلابيا أميركيا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

القواسمي يطلع وفدا طلابيا أميركيا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

الرئاسة الفلسطينية:بايدن لم يفِ حتى الآن بأي من الوعود التي تعهد بها للرئيس عباس

الرئاسة الفلسطينية:بايدن لم يفِ حتى الآن بأي من الوعود التي تعهد بها للرئيس عباس

سفارة فلسطين لدى المجر: تم العثور على الطالب المفقود كرم أبو العوف

سفارة فلسطين لدى المجر: تم العثور على الطالب المفقود كرم أبو العوف

الجهاد الإسلامي: استهداف أبناء شعبنا يزيد من فاتورة المواجهة مع المحتل

الجهاد الإسلامي: استهداف أبناء شعبنا يزيد من فاتورة المواجهة مع المحتل

الصحة: حالة وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

الصحة: حالة وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

غزة: توقيف 10 تجار أسمنت لرفعهم الأسعار والاحتكار

غزة: توقيف 10 تجار أسمنت لرفعهم الأسعار والاحتكار

إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة بحق الأسرى

إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة بحق الأسرى

منوعات

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: كاظم الساهر يغني لأول مرة مع حفيدتيه على المسرح

شاهد: كاظم الساهر يغني لأول مرة مع حفيدتيه على المسرح

فنانة مصرية تعلن عن إعتزالها الفن بشكل نهائي في يوم ميلادها

فنانة مصرية تعلن عن إعتزالها الفن بشكل نهائي في يوم ميلادها

بعد غياب كبير.. شاهد أول ظهور لتيم حسن مع وفاء الكيلاني

بعد غياب كبير.. شاهد أول ظهور لتيم حسن مع وفاء الكيلاني

بعد حديثها عن بيتها المسكون.. داعية إسلامي يهاجم حورية فرغلي

بعد حديثها عن بيتها المسكون.. داعية إسلامي يهاجم حورية فرغلي

شاهد: طليق أصالة يعلن إرتباطه بشكل رسمي من هذه الفتاة

شاهد: طليق أصالة يعلن إرتباطه بشكل رسمي من هذه الفتاة

شاهد: عمرو أديب يناشد الجمهور لمساعدة شيرين عبدالوهاب

شاهد: عمرو أديب يناشد الجمهور لمساعدة شيرين عبدالوهاب

شاهد: إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتنفعل على منتقدي مسلسلها الرمضاني

شاهد: إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتنفعل على منتقدي مسلسلها الرمضاني

شاهد: الظهور الأول لرابح صقر مع أبنائه على السوشيال ميديا

شاهد: الظهور الأول لرابح صقر مع أبنائه على السوشيال ميديا

عربي

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية