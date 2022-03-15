شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تجدد مطالبتها بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الجامعة العربية تجدد مطالبتها بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجددا، الهيئات الدولية المعنية خاصة مجلس الأمن، والجهات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، بتحمل مسؤولياتها وممارسة اختصاصها بتنفيذ قراراتها بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما طالبت الأمانة العامة، في بيان لها، تعقيبا على جريمة إعدام ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال اليوم الثلاثاء، بتطبيق القرار 2334 بصورة عاجلة بما يضع حدا لهذا الاستخفاف والتحدي لقرارات وإرادة المجتمع الدولي، ويعبر في الوقت نفسه عن وحدة المعايير والمواقف الدولية على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب جرائم الإعدام الميداني والقتل المتعمد بمنتهى الاستهتار بدماء أبناء الشعب الفلسطيني وأبسط حقوقه الإنسانية والقانونية والشرعية الدولية، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين من الشباب والأطفال إلى عشرين شهيدا منذ مطلع العام الجاري.

وأدانت "الأمانة العامة" هذه الجريمة الجديدة والجرائم المستمرة التي تضاف إلى سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بما فيها الاستيطان، وهدم البيوت، والتهجير، والاعتقال، المتصاعدة بصورة غير مسبوقة.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعن تداعياتها وانعكاساتها في فلسطين والمنطقة وعلى مبادئ وأسس القانون والنظام الدولي، في إطار العدوان والإرهاب الرسمي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال ومستوطنوه ضد حقوق وأبناء الشعب الفلسطيني في القدس وسائر أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، إمعانا بسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي على أوسع نطاق.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم محاولته اجتياز الجدار الفاصل شمالي القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم محاولته اجتياز الجدار الفاصل شمالي القطاع

اشتية: ندعو كندا للاعتراف بفلسطين لحماية حل الدولتين وتجسيد الإيمان بالقانون الدولي

اشتية: ندعو كندا للاعتراف بفلسطين لحماية حل الدولتين وتجسيد الإيمان بالقانون الدولي

التعاون الإسلامي: ندين جرائم الإعدام الميداني بحق أبناء الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي: ندين جرائم الإعدام الميداني بحق أبناء الشعب الفلسطيني

العاهل الأردني: نحذر من الجمود في عملية السلام نتيجة للسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب

العاهل الأردني: نحذر من الجمود في عملية السلام نتيجة للسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب

مستوطنون يقتلعون ويسرقون أكثر من 200 غرسة زيتون غرب سلفيت

مستوطنون يقتلعون ويسرقون أكثر من 200 غرسة زيتون غرب سلفيت

الخارجية: الاحتلال يواصل جرائمه بحق شعبنا وسط غياب المساءلة الدولية

الخارجية: الاحتلال يواصل جرائمه بحق شعبنا وسط غياب المساءلة الدولية

حماس: دماء الشهداء الثلاثة تجسد وحدة شعبنا في المقاومة

حماس: دماء الشهداء الثلاثة تجسد وحدة شعبنا في المقاومة

الطقس: شديد البرودة وزخات مطرية وثلجية محدودة

الطقس: شديد البرودة وزخات مطرية وثلجية محدودة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: دماء الشهداء الثلاثة تجسد وحدة شعبنا في المقاومة

حماس: دماء الشهداء الثلاثة تجسد وحدة شعبنا في المقاومة

القواسمي يطلع وفدا طلابيا أميركيا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

القواسمي يطلع وفدا طلابيا أميركيا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

الجهاد الإسلامي: استهداف أبناء شعبنا يزيد من فاتورة المواجهة مع المحتل

الجهاد الإسلامي: استهداف أبناء شعبنا يزيد من فاتورة المواجهة مع المحتل

الصحة: حالة وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

الصحة: حالة وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

غزة: توقيف 10 تجار أسمنت لرفعهم الأسعار والاحتكار

غزة: توقيف 10 تجار أسمنت لرفعهم الأسعار والاحتكار

إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة بحق الأسرى

إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة بحق الأسرى

74 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

74 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

العمل بغزة تصدر تصريحًا بخصوص الـ 2000 تصريح عمل في الداخل

العمل بغزة تصدر تصريحًا بخصوص الـ 2000 تصريح عمل في الداخل

منوعات

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: كاظم الساهر يغني لأول مرة مع حفيدتيه على المسرح

شاهد: كاظم الساهر يغني لأول مرة مع حفيدتيه على المسرح

فنانة مصرية تعلن عن إعتزالها الفن بشكل نهائي في يوم ميلادها

فنانة مصرية تعلن عن إعتزالها الفن بشكل نهائي في يوم ميلادها

بعد غياب كبير.. شاهد أول ظهور لتيم حسن مع وفاء الكيلاني

بعد غياب كبير.. شاهد أول ظهور لتيم حسن مع وفاء الكيلاني

بعد حديثها عن بيتها المسكون.. داعية إسلامي يهاجم حورية فرغلي

بعد حديثها عن بيتها المسكون.. داعية إسلامي يهاجم حورية فرغلي

شاهد: طليق أصالة يعلن إرتباطه بشكل رسمي من هذه الفتاة

شاهد: طليق أصالة يعلن إرتباطه بشكل رسمي من هذه الفتاة

شاهد: عمرو أديب يناشد الجمهور لمساعدة شيرين عبدالوهاب

شاهد: عمرو أديب يناشد الجمهور لمساعدة شيرين عبدالوهاب

شاهد: إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتنفعل على منتقدي مسلسلها الرمضاني

شاهد: إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتنفعل على منتقدي مسلسلها الرمضاني

شاهد: الظهور الأول لرابح صقر مع أبنائه على السوشيال ميديا

شاهد: الظهور الأول لرابح صقر مع أبنائه على السوشيال ميديا

عربي

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية