التعاون الإسلامي: ندين جرائم الإعدام الميداني بحق أبناء الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطندانت منظمة التعاون الإسلامي جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين اليوم الثلاثاء، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 20 مواطنا فلسطينياً، منهم أطفال، إضافة إلى جرح مئات المواطنين الفلسطينيين، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً في الجرائم والاعتداءات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.وحملت المنظمة في بيان لها، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.