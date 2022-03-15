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مستوطنون يقتلعون ويسرقون أكثر من 200 غرسة زيتون غرب سلفيت

مستوطنون يقتلعون ويسرقون أكثر من 200 غرسة زيتون غرب سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
اقتلع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، أكثر من 200 غرسة زيتون وسرقوها، في منطقة خلة حسان غرب بلدة بديا غرب سلفيت، تعود ملكيتها لورثة مصطفى حمدان.

وقال المواطن عزمي مصطفى حمدان، إنهم تفاجأوا عند وصولهم أراضيهم في منطقة خلة حسان بأن المستوطنين اقتلعوا وسرقوا ما يزيد عن 200 غرسة زيتون، تتراوح أعمارها ما بين 4 إلى 5 سنوات، قاموا بزراعتها قبل عدة أشهر على مساحة 56 دونما، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يُشار إلى أن خلة حسان البالغة مساحتها نحو 4 آلاف دونم، مهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين بهدف إقامة مستوطنة جديدة تربط بين 5 مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية.

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