حماس: دماء الشهداء الثلاثة تجسد وحدة شعبنا في المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن دماء الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا صباح اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي بلاطة وقلنديا، ومنطقة رهط بالنقب المحتل، "تجسّد وحدة شعبنا في المقاومة ووقودًا في طريقه نحو التحرير والعودة".ونعت حركة حماس بكلّ الفخر والاعتزاز ثلة الشهداء الشباب الأبطال: نادر هيثم ريان (17 عاماً) من نابلس، وسند سالم الهربد (27 عاماً) من النقب المحتل، وعلاء شحام من قلنديا.وقالت حماس في تصريح صحفي، "إنَّنا وإذ نزّف هؤلاء الشهداء الأبطال، لنؤكّد أنَّ دماءَهم الطاهرة التي سالت اليوم، قد جسّدت ملحمة وطنية عنوانها وحدة شعبنا في طريق المقاومة والتحرير والعودة، لتبقى وقودًا يحرّك جذوة الانتفاضة في كلّ شبر من أرضنا، ويغذّي حالة الاشتباك الشعبي والمسلّح مع العدو الصهيوني".وبعثت بخالص التعازي إلى أهلنا في نابلس والنقب وقلنديا، القابضين على زناد التضحية والصمود والمقاومة، وشدّت على أيادي أبناء شعبنا وشبابنا الثائرين لمزيد من الاشتباك مع العدو رداً على جرائمه، ودفاعًا عن القدس والأقصى.ودعت حماس إلى أن يكون تشييع الشهداء الأبرار عنوانًا لغضب شعبي متواصل، حتّى انتزاع حقوقنا المشروعة وزوال الاحتلال.