مباشر | آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

شؤون فلسطينية

الطقس: شديد البرودة وزخات مطرية وثلجية محدودة

الطقس: شديد البرودة وزخات مطرية وثلجية محدودة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وسقوط زخات ثلجية خفيفة على المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة المؤثرة على المنطقة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية وتسقط  بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق فد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ويتوقع سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 700 م فوق مستوى سطح البحر، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق وسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تشكل الصقيع والانجماد في الأيام القادمة.

أخبار ذات صلة

حماس: دماء الشهداء الثلاثة تجسد وحدة شعبنا في المقاومة

حماس: دماء الشهداء الثلاثة تجسد وحدة شعبنا في المقاومة

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد نادر ريان إلى مثواه الأخير

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد نادر ريان إلى مثواه الأخير

القواسمي يطلع وفدا طلابيا أميركيا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

القواسمي يطلع وفدا طلابيا أميركيا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

الرئاسة الفلسطينية:بايدن لم يفِ حتى الآن بأي من الوعود التي تعهد بها للرئيس عباس

الرئاسة الفلسطينية:بايدن لم يفِ حتى الآن بأي من الوعود التي تعهد بها للرئيس عباس

سفارة فلسطين لدى المجر: تم العثور على الطالب المفقود كرم أبو العوف

سفارة فلسطين لدى المجر: تم العثور على الطالب المفقود كرم أبو العوف

الجهاد الإسلامي: استهداف أبناء شعبنا يزيد من فاتورة المواجهة مع المحتل

الجهاد الإسلامي: استهداف أبناء شعبنا يزيد من فاتورة المواجهة مع المحتل

الصحة: حالة وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

الصحة: حالة وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

غزة: توقيف 10 تجار أسمنت لرفعهم الأسعار والاحتكار

غزة: توقيف 10 تجار أسمنت لرفعهم الأسعار والاحتكار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: دماء الشهداء الثلاثة تجسد وحدة شعبنا في المقاومة

حماس: دماء الشهداء الثلاثة تجسد وحدة شعبنا في المقاومة

القواسمي يطلع وفدا طلابيا أميركيا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

القواسمي يطلع وفدا طلابيا أميركيا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

الصحة: حالة وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

الصحة: حالة وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة بحق الأسرى

إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة بحق الأسرى

الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين والصيادين وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين والصيادين وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتقل 8 شبان بينهم أسرى محررون ويصيب العشرات بالغاز

الاحتلال يعتقل 8 شبان بينهم أسرى محررون ويصيب العشرات بالغاز

نشطاء يجبرون مستوطنين على إخلاء أرض حاولوا الاستيلاء عليها غرب بيت لحم

نشطاء يجبرون مستوطنين على إخلاء أرض حاولوا الاستيلاء عليها غرب بيت لحم

الاحتلال يفتش منازل المواطنين في الخليل

الاحتلال يفتش منازل المواطنين في الخليل

منوعات

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: كاظم الساهر يغني لأول مرة مع حفيدتيه على المسرح

شاهد: كاظم الساهر يغني لأول مرة مع حفيدتيه على المسرح

فنانة مصرية تعلن عن إعتزالها الفن بشكل نهائي في يوم ميلادها

فنانة مصرية تعلن عن إعتزالها الفن بشكل نهائي في يوم ميلادها

بعد غياب كبير.. شاهد أول ظهور لتيم حسن مع وفاء الكيلاني

بعد غياب كبير.. شاهد أول ظهور لتيم حسن مع وفاء الكيلاني

بعد حديثها عن بيتها المسكون.. داعية إسلامي يهاجم حورية فرغلي

بعد حديثها عن بيتها المسكون.. داعية إسلامي يهاجم حورية فرغلي

شاهد: طليق أصالة يعلن إرتباطه بشكل رسمي من هذه الفتاة

شاهد: طليق أصالة يعلن إرتباطه بشكل رسمي من هذه الفتاة

شاهد: عمرو أديب يناشد الجمهور لمساعدة شيرين عبدالوهاب

شاهد: عمرو أديب يناشد الجمهور لمساعدة شيرين عبدالوهاب

شاهد: إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتنفعل على منتقدي مسلسلها الرمضاني

شاهد: إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتنفعل على منتقدي مسلسلها الرمضاني

شاهد: الظهور الأول لرابح صقر مع أبنائه على السوشيال ميديا

شاهد: الظهور الأول لرابح صقر مع أبنائه على السوشيال ميديا

عربي

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية