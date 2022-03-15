الطقس: شديد البرودة وزخات مطرية وثلجية محدودة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وسقوط زخات ثلجية خفيفة على المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وغدا الثلاثاء، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة المؤثرة على المنطقة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق فد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ويتوقع سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 700 م فوق مستوى سطح البحر، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق وسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.والخميس المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تشكل الصقيع والانجماد في الأيام القادمة.