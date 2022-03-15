سفارة فلسطين لدى المجر: تم العثور على الطالب المفقود كرم أبو العوف

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، نجاح سفارة فلسطين لدى المجر بالعثور على الطالب المفقود كرم أبو العوف، مؤكدةً أنه يتمتع بصحة جيدة.وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن الجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلتها سفارتنا هناك، والسفير فادي الحسيني نجحت في الوصول إلى الطالب أبو العوف، بعد جهود كثيفة وبحث داخل وخارج المجر، وبالتعاون مع العديد من المؤسسات، وبتنسيق كامل مع سفارات دولة فلسطين في جوار المجر.من جانبه، أوضح السفير الحسيني، أنه وصلتهم تأكيدات من سفارة فلسطين في النمسا بأن الطالب أبو عوف متواجد في النمسا، ومتحفظ عليه لدى الشرطة، وهو بصحة جيدة.