الصحة: حالة وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجل حالة وفاة واحدة و96 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 350 حالة، بعد إجراء 692 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 248567 إصابة، والحالات النشطة 3047 حالة، والمتعافين 243559 حالة.فيما وصل عدد الوفيات 1961 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 34 حالة.وبينت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح:672965 شخصاً.