غزة: توقيف 10 تجار أسمنت لرفعهم الأسعار والاحتكار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الثلاثاء، توقيف 10 تجار إسمنت في جميع محافظات قطاع غزة لرفعهم الأسعار واحتكارهم لسلعة الإسمنت.وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن العدد مرشح للزيادة، كما أنها تتابع حركة السلع والأسعار في الأسواق والمحال التجارية على مدار اللحظة، مؤكدةً أنها لن تسمح برفع الأسعار.وشددت الوزارة، أنه سيتم توقيف أي تاجر يقوم برفع الأسعار وتحويله إلى النائب العام في إطار دورها في حماية المستهلك.وطمأنت المواطنين بأن سلعة الطحين والمواد الأساسية متوفرة في الأسواق وبشكل جيد وتكفي حاجات المواطنين.وأكدت الوزارة، أن الحركة التجاري عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري تسير بشكل جيد، ولا يوجد أي انقطاع في إدخال السلع الأساسية من المواد الغذائية عبر المعبرين.