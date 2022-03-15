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شؤون فلسطينية

إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة بحق الأسرى

إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة بحق الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت صباح اليوم على فرض عقوبات جديدة بحق جميع الأسرى القابعين في مختلف السجون، استكمالاً للهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال بحقهم منذ أكثر من شهر.

وأوضحت الهيئة أن من بين العقوبات المفروضة، مصادرة معدات الطبخ من الأسرى في كافة المعتقلات، حيث منعتهم من استخدام طناجر الطبخ وبرادات الشاي وصواني الطعام والمعالق، وذلك بذريعة أن هذه الأدوات مصنوعة من الحديد، وبالتالي تم مصادرتها لدواعي أمنية، كذلك تم منعهم من استخدام الكؤوس الزجاجية والفخار.

كما قامت إدارة السجون بحرمان الأسرى أيضاً من عدة أصناف من الخضار والفواكه وصادرتها من الأقسام.

وأكدت الهيئة في بيانها ونقلاً عن لسان الأسرى داخل السجون، "بأنه بعد تصاعد الإجراءات العقابية والتنكيلية المنفذة بحقهم، والتي أصبحت لا علاقة لها بالعقل والمنطق، فإنهم ماضون بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيكون بتاريخ 25 من آذار الجاري، وذلك لاستعادة ما سُلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال".

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