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شؤون فلسطينية

العمل بغزة تصدر تصريحًا بخصوص الـ 2000 تصريح عمل في الداخل

العمل بغزة تصدر تصريحًا بخصوص الـ 2000 تصريح عمل في الداخل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الثلاثاء، انتهاء العمل في تجهيز الدفعة الأولى من تصاريح العمل في الداخل المحتل.

وقالت الوزارة في تصريح نشرته وكالة (الرأي): إنه تم تسليم الدفعة الأولى والبالغ عددها 2000 تصريح مرشح للهيئة العامة للشؤون المدنية.

وأكدت أن الترشيح تم بناءً على المعايير التي تم اعتمادها سابقاً في الوزارة، وحسب التعداد السكاني للمحافظات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تسليم التصاريح بمجرد وصولها للوزارة من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.

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