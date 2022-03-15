الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين والصيادين وسط وجنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران رشاشتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في موقع "كيسوفيم" العسكري أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرق دير البلح، وأجبرتهم على التراجع والانسحاب من المنطقة.وأشار إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر رفح جنوب قطاع غزة أطلقت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة دون الحديث عن إصابات في الصيادين.