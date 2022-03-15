الاحتلال يعتقل 8 شبان بينهم أسرى محررون ويصيب العشرات بالغاز

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 8 شبان بينهم أسرى محررون، وأصابت العشرات من المواطنين بالغاز السام والمدمع، وداهمت عدة منازل وألحقت اضرارا بمحتوياتها.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين: يوسف مشارقة، ومجدي عمارنة، وأيوب يعقوب انفيعات، ومحمد عطاطرة، ومجد أحمد بعجاوي، ومحمد ميتاني.كما اعتقلت المواطنين خالد صبحي عطاطرة، وناصر خالد صبحي عطاطرة، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتهما، عرف من أصحابها: الأسير المحرر عبد الكريم أبو بكر، والأسير المحرر أحمد طالب أبو بكر الذي تسلم بلاغا لمقابلة المخابرات الإسرائيلية، وبرهان جمال أبو بكر، ويوسف فوزي أبو بكر، وخالد صبحي عطاطرة، وثائر فتحي ميتاني، ومناضل انفيعات.في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.