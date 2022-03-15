جمال نزال ينفي إصداره أي تصريح يخص الحرب بين روسيا وأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطننفى الناطق باسم حركة فتح، جمال نزال، أن يكون قد أصدر أي تصريح أو بيان فيما يخص الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.وشجب نزال تناقل تصريح مزيف ومختلق باسمه اليوم، قائلا: لم يصدر عني في أي وقت مضى أي تضريحات تخص الحرب الدائرة في أوروبا الآن وليس متوقعا أن يحصل هذا مستقبلا.وكان تصريحًا قد نُشر باسم جمال نزال، في وقت سابق، قيل فيه إن السلطة الفلسطينية رفضت طلبًا أوكرانيًا لتدريب جيشهم على حرب الشوارع، ما دعا نزال لوصف هذا الخبر بالكاذب.