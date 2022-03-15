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شؤون فلسطينية

نشطاء يجبرون مستوطنين على إخلاء أرض حاولوا الاستيلاء عليها غرب بيت لحم

نشطاء يجبرون مستوطنين على إخلاء أرض حاولوا الاستيلاء عليها غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
تمكن نشطاء، اليوم الثلاثاء، من إجبار مستوطنين على إخلاء أرض حاولوا الاستيلاء عليها قبل أسبوع، في منطقة "بردمو" في بلدة بتير غرب بيت لحم، بهدف التوسع الاستيطاني.

وأفاد الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان غسان عليان، بأنه بفعل المقاومة الشعبية من قبل النشطاء وأصحاب الأرض تمثل بالاعتصامات المتواصلة، وامتلاك الأوراق الثبوتية "طابو"، نجحوا في إجبار المستوطنين على إخلاء الأرض البالغ مساحتها 23 دونما، وتعود لعائلة عليان. 

وأضاف عليان، أن المستوطنين اجبروا على تفكيك الخيمة التي نصبوها في الأرض بطول 40 مترا وعرض 10 أمتار، وأزالوا خزانات المياه، وأخذوا مواشيهم.

وأكد عليان، أن هذا النجاح الكبير يسجل للمقاومة الشعبية، معربا عن تخوفه من هجمات استيطانية على أراضي بتير التي يتهدد الاستيطان مناطق فيها، مثل الخمار، والقصير، شرقا. 

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