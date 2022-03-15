بسبب هذا التصريح.. الأمير وليام يتعرض للإنتقاد ويُحدث ضجة

رام الله - دنيا الوطنعرَّض الأمير البريطاني وليام نفسه لحملة من الانتقادات اللاذعة التي اتهمته بالعنصرية والطبقية، بسبب تصريحات تم تداولها عن رأيه بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تم نفيها بعد ذلك.وفي التفاصيل، نشر الصحافي ريتشارد بالمر تصريحات الأمير البريطاني والتي اعتبر فيها أن إراقة الدماء في أوكرانيا فعل غريب على أوروبا ولا يشبه الصراعات التي تحدث في قارتَي آسيا وإفريقيا، وذلك في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الوطنية للمملكة المتحدة خلال زيارته وزوجته كيت ميدلتون متطوعَين في المركز الثقافي الأوكراني في لندن، وفق (لها).وقال الأمير وليام: "بالنسبة الى جيلنا، فإن من الغريب جداً رؤية هذا في أوروبا، و نحن جميعاً مع الشعب الأوكراني، نريد أن نقدّم المزيد من المساعدة، ونشعر بعدم الجدوى".وسرعان ما عرّضه هذا التصريح لوابل من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي اتّهمته بالعنصرية وطالبته بتقديم باعتذار رسمي، وهو ما دفع الصحافي ريتشارد بالمر الى التراجع عن هذه التصريحات ونشر القصة الأصلية للمرة الأولى، من دون أي إشارة إلى إفريقيا أو آسيا في حديث الأمير وليام، مبرراً ذلك بالقول إن تصريحات الأمير كانت "غير مسموعة".وأعلن بالمر أن دوق كامبريدج يتحدث عن الحرب في أوروبا، ولا يبدو أنه قارنها بالصراعات في إفريقيا وآسيا، مضيفاً أنه في خضم هذه الفوضى كان التعليق الذي أدلى به غير مسموع، ومعتذراً عن نقل الكلام بطريقة خاطئة عبر الإنترنت.