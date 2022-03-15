شؤون فلسطينية

الشرطة الإسرائيلية تقتل شابًا في رهط

الشرطة الإسرائيلية تقتل شابًا في رهط
رام الله - دنيا الوطن
قتل شاب فجر اليوم الثلاثاء، برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في الشرطة في مدينة رهط بالسبع.

وأفاد موقع "عرب 48" أن القتيل هو شاب يبلغ من العمر (27 عامًا)، وهو والد لثلاثة أطفال.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتصب صباح اليوم إنه "قبل وقت قليل، خلال نشاط مقاتلي وحدة المستعربين في رهط بهدف اعتقال مشتبهين اثنين، فُتحت النيران الحية تجاه القوات".

وزعم بيان الشرطة أن قواتها تعرضت للخطر من جراء إطلاق النار، وأنه "حيّدت المسلح الذي شكل خطرًا على حياتها"، لكنها أوضحت أنه "لا مصابين بين المقاتلين".

وادعت الشرطة أنها عثرت على مسدس وذخيرة، كما نشرت صورة لما قالت إنه مسدس كان بحوزة القتيل.

أخبار ذات صلة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

حكومة الاحتلال تصادق على مدينتين يهوديتين جديدتين بالنقب

حكومة الاحتلال تصادق على مدينتين يهوديتين جديدتين بالنقب

الطقس: تعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية

الطقس: تعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي قلنديا وبلاطة

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي قلنديا وبلاطة

رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

دويكات: فلسطين من أسرع دول العالم في كشف خيوط الجرائم الجنائية

دويكات: فلسطين من أسرع دول العالم في كشف خيوط الجرائم الجنائية

اشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا تطيل أمد أزمتنا المالية

اشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا تطيل أمد أزمتنا المالية

طالع أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية

طالع أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

النيابة العامة بغزة تصدر قرارات حول جرائم الاستغلال والاحتكار ورفع أسعار السلع

النيابة العامة بغزة تصدر قرارات حول جرائم الاستغلال والاحتكار ورفع أسعار السلع

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين قبالة شاطئ رفح

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين قبالة شاطئ رفح

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة قرار اسرائيل بشأن بناء 730 وحدة استيطانية جديدة

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة قرار اسرائيل بشأن بناء 730 وحدة استيطانية جديدة

الإعلامي الحكومي: السلع متوفرة في غزة ولن نسمح برفع أسعارها

الإعلامي الحكومي: السلع متوفرة في غزة ولن نسمح برفع أسعارها

تيسير خالد: كوخافي متعطش لسفك الدماء كما كان ارئيل شارون

تيسير خالد: كوخافي متعطش لسفك الدماء كما كان ارئيل شارون

الاحتلال يخطر بهدم منزل ببيت لحم ويعبث بمحتويات آخر بسلوان

الاحتلال يخطر بهدم منزل ببيت لحم ويعبث بمحتويات آخر بسلوان

الجبهة الشعبية: نطالب الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلك ضد الغلاء

الجبهة الشعبية: نطالب الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلك ضد الغلاء

منوعات

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: كاظم الساهر يغني لأول مرة مع حفيدتيه على المسرح

شاهد: كاظم الساهر يغني لأول مرة مع حفيدتيه على المسرح

فنانة مصرية تعلن عن إعتزالها الفن بشكل نهائي في يوم ميلادها

فنانة مصرية تعلن عن إعتزالها الفن بشكل نهائي في يوم ميلادها

بعد غياب كبير.. شاهد أول ظهور لتيم حسن مع وفاء الكيلاني

بعد غياب كبير.. شاهد أول ظهور لتيم حسن مع وفاء الكيلاني

بعد حديثها عن بيتها المسكون.. داعية إسلامي يهاجم حورية فرغلي

بعد حديثها عن بيتها المسكون.. داعية إسلامي يهاجم حورية فرغلي

شاهد: طليق أصالة يعلن إرتباطه بشكل رسمي من هذه الفتاة

شاهد: طليق أصالة يعلن إرتباطه بشكل رسمي من هذه الفتاة

شاهد: عمرو أديب يناشد الجمهور لمساعدة شيرين عبدالوهاب

شاهد: عمرو أديب يناشد الجمهور لمساعدة شيرين عبدالوهاب

شاهد: إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتنفعل على منتقدي مسلسلها الرمضاني

شاهد: إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتنفعل على منتقدي مسلسلها الرمضاني

شاهد: الظهور الأول لرابح صقر مع أبنائه على السوشيال ميديا

شاهد: الظهور الأول لرابح صقر مع أبنائه على السوشيال ميديا

عربي

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية