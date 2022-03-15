الشرطة الإسرائيلية تقتل شابًا في رهط

رام الله - دنيا الوطنقتل شاب فجر اليوم الثلاثاء، برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في الشرطة في مدينة رهط بالسبع.وأفاد موقع "عرب 48" أن القتيل هو شاب يبلغ من العمر (27 عامًا)، وهو والد لثلاثة أطفال.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتصب صباح اليوم إنه "قبل وقت قليل، خلال نشاط مقاتلي وحدة المستعربين في رهط بهدف اعتقال مشتبهين اثنين، فُتحت النيران الحية تجاه القوات".وزعم بيان الشرطة أن قواتها تعرضت للخطر من جراء إطلاق النار، وأنه "حيّدت المسلح الذي شكل خطرًا على حياتها"، لكنها أوضحت أنه "لا مصابين بين المقاتلين".وادعت الشرطة أنها عثرت على مسدس وذخيرة، كما نشرت صورة لما قالت إنه مسدس كان بحوزة القتيل.