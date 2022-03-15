شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال تصادق على مدينتين يهوديتين جديدتين بالنقب

حكومة الاحتلال تصادق على مدينتين يهوديتين جديدتين بالنقب
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، على إقامة مدينتين يهوديتين جديدتين في النقب بأراضي عام 48، واحدة للحريديين وأخرى للعلمانيين.

ويشمل المخطط الحكومي الاسرائيلي إقامة مدينة حريدية في النقب باسم "كسيف"، في منطقة بلدة عراد. وستقام في أراضي تل عراد وضواحي بلدة كسيفة العربية، وذلك ضمن السياسات الإسرائيلية الرماية إلى منع توسع بلدات ومدن عربية ومحاصرتها.

كما يشمل المخطط توسيع القرية الزراعية "نيتسانا"، قرب الحدود مع مصر، وتحويلها إلى بلدة لإسكان 2200 عائلة. وفي المرحلة الأولى، ستتم إقامة حي سكني، يشمل "الجالية التربوية الاستيطانية "نيتسانا"، وسيتم توسيع هذه البلدة في مرحلة لاحقة.

كما صادقت الحكومة، على الخطة الخمسية الخاصة بالنقب، بادعاء "تنمية المجتمع البدوي"، بميزانية تقدر بـحوالي 5 مليارات شيكل، والتي تتضمن بند "الإنفاذ"، ما يعني استمرار الممارسات العدائية للمؤسسة الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات هدم البيوت وتجريف الأراضي العربية في النقب، وزراعتها توطئة لمصادرتها.

يذكر أن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، إلكين، قرر أن تعود "كيرن كييمت ليسرائيل" إلى عمليات جرف أراضي المواطنين العرب في النقب وتحريشها، وبضمن ذلك أراضي محاذية للقرى العربية مسلوبة الاعتراف.

وقبل نحو شهرين، هب المواطنون الفلسطينيون العرب في النقب، ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية عليهم من خلال عمليات تجريف لأراضيهم وتحريشها، التي نفذتها "كاكال" مدفوعة من أحزاب اليمين. وإثر ذلك دارت مواجهات بين المواطنين العرب في النقب وقوات الشرطة، التي سعت إلى قمع احتجاجاتهم، واعتقلت العشرات من المحتجين.

أخبار ذات صلة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الشرطة الإسرائيلية تقتل شابًا في رهط

الشرطة الإسرائيلية تقتل شابًا في رهط

الطقس: تعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية

الطقس: تعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي قلنديا وبلاطة

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي قلنديا وبلاطة

رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

دويكات: فلسطين من أسرع دول العالم في كشف خيوط الجرائم الجنائية

دويكات: فلسطين من أسرع دول العالم في كشف خيوط الجرائم الجنائية

اشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا تطيل أمد أزمتنا المالية

اشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا تطيل أمد أزمتنا المالية

طالع أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية

طالع أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

النيابة العامة بغزة تصدر قرارات حول جرائم الاستغلال والاحتكار ورفع أسعار السلع

النيابة العامة بغزة تصدر قرارات حول جرائم الاستغلال والاحتكار ورفع أسعار السلع

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين قبالة شاطئ رفح

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين قبالة شاطئ رفح

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة قرار اسرائيل بشأن بناء 730 وحدة استيطانية جديدة

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة قرار اسرائيل بشأن بناء 730 وحدة استيطانية جديدة

الإعلامي الحكومي: السلع متوفرة في غزة ولن نسمح برفع أسعارها

الإعلامي الحكومي: السلع متوفرة في غزة ولن نسمح برفع أسعارها

تيسير خالد: كوخافي متعطش لسفك الدماء كما كان ارئيل شارون

تيسير خالد: كوخافي متعطش لسفك الدماء كما كان ارئيل شارون

الاحتلال يخطر بهدم منزل ببيت لحم ويعبث بمحتويات آخر بسلوان

الاحتلال يخطر بهدم منزل ببيت لحم ويعبث بمحتويات آخر بسلوان

الجبهة الشعبية: نطالب الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلك ضد الغلاء

الجبهة الشعبية: نطالب الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلك ضد الغلاء

منوعات

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: كاظم الساهر يغني لأول مرة مع حفيدتيه على المسرح

شاهد: كاظم الساهر يغني لأول مرة مع حفيدتيه على المسرح

فنانة مصرية تعلن عن إعتزالها الفن بشكل نهائي في يوم ميلادها

فنانة مصرية تعلن عن إعتزالها الفن بشكل نهائي في يوم ميلادها

بعد غياب كبير.. شاهد أول ظهور لتيم حسن مع وفاء الكيلاني

بعد غياب كبير.. شاهد أول ظهور لتيم حسن مع وفاء الكيلاني

بعد حديثها عن بيتها المسكون.. داعية إسلامي يهاجم حورية فرغلي

بعد حديثها عن بيتها المسكون.. داعية إسلامي يهاجم حورية فرغلي

شاهد: طليق أصالة يعلن إرتباطه بشكل رسمي من هذه الفتاة

شاهد: طليق أصالة يعلن إرتباطه بشكل رسمي من هذه الفتاة

شاهد: عمرو أديب يناشد الجمهور لمساعدة شيرين عبدالوهاب

شاهد: عمرو أديب يناشد الجمهور لمساعدة شيرين عبدالوهاب

شاهد: إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتنفعل على منتقدي مسلسلها الرمضاني

شاهد: إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتنفعل على منتقدي مسلسلها الرمضاني

شاهد: الظهور الأول لرابح صقر مع أبنائه على السوشيال ميديا

شاهد: الظهور الأول لرابح صقر مع أبنائه على السوشيال ميديا

عربي

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية