شؤون فلسطينية

الطقس: تعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية

الطقس: تعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة المؤثرة على المنطقة، اليوم الثلاثاء، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا.

كما توقعت دائرة الأرصاد، سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 م فوق مستوى سطح البحر، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديد البرودة إلى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تشكل الصقيع والانجماد في الأيام القادمة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

أخبار ذات صلة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الشرطة الإسرائيلية تقتل شابًا في رهط

الشرطة الإسرائيلية تقتل شابًا في رهط

حكومة الاحتلال تصادق على مدينتين يهوديتين جديدتين بالنقب

حكومة الاحتلال تصادق على مدينتين يهوديتين جديدتين بالنقب

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي قلنديا وبلاطة

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي قلنديا وبلاطة

رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

دويكات: فلسطين من أسرع دول العالم في كشف خيوط الجرائم الجنائية

دويكات: فلسطين من أسرع دول العالم في كشف خيوط الجرائم الجنائية

اشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا تطيل أمد أزمتنا المالية

اشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا تطيل أمد أزمتنا المالية

طالع أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية

طالع أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

النيابة العامة بغزة تصدر قرارات حول جرائم الاستغلال والاحتكار ورفع أسعار السلع

النيابة العامة بغزة تصدر قرارات حول جرائم الاستغلال والاحتكار ورفع أسعار السلع

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين قبالة شاطئ رفح

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين قبالة شاطئ رفح

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة قرار اسرائيل بشأن بناء 730 وحدة استيطانية جديدة

منظمة التعاون الإسلامي: ندين بشدة قرار اسرائيل بشأن بناء 730 وحدة استيطانية جديدة

الإعلامي الحكومي: السلع متوفرة في غزة ولن نسمح برفع أسعارها

الإعلامي الحكومي: السلع متوفرة في غزة ولن نسمح برفع أسعارها

تيسير خالد: كوخافي متعطش لسفك الدماء كما كان ارئيل شارون

تيسير خالد: كوخافي متعطش لسفك الدماء كما كان ارئيل شارون

الاحتلال يخطر بهدم منزل ببيت لحم ويعبث بمحتويات آخر بسلوان

الاحتلال يخطر بهدم منزل ببيت لحم ويعبث بمحتويات آخر بسلوان

الجبهة الشعبية: نطالب الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلك ضد الغلاء

الجبهة الشعبية: نطالب الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلك ضد الغلاء

منوعات

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: كاظم الساهر يغني لأول مرة مع حفيدتيه على المسرح

شاهد: كاظم الساهر يغني لأول مرة مع حفيدتيه على المسرح

فنانة مصرية تعلن عن إعتزالها الفن بشكل نهائي في يوم ميلادها

فنانة مصرية تعلن عن إعتزالها الفن بشكل نهائي في يوم ميلادها

بعد غياب كبير.. شاهد أول ظهور لتيم حسن مع وفاء الكيلاني

بعد غياب كبير.. شاهد أول ظهور لتيم حسن مع وفاء الكيلاني

بعد حديثها عن بيتها المسكون.. داعية إسلامي يهاجم حورية فرغلي

بعد حديثها عن بيتها المسكون.. داعية إسلامي يهاجم حورية فرغلي

شاهد: طليق أصالة يعلن إرتباطه بشكل رسمي من هذه الفتاة

شاهد: طليق أصالة يعلن إرتباطه بشكل رسمي من هذه الفتاة

شاهد: عمرو أديب يناشد الجمهور لمساعدة شيرين عبدالوهاب

شاهد: عمرو أديب يناشد الجمهور لمساعدة شيرين عبدالوهاب

شاهد: إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتنفعل على منتقدي مسلسلها الرمضاني

شاهد: إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتنفعل على منتقدي مسلسلها الرمضاني

شاهد: الظهور الأول لرابح صقر مع أبنائه على السوشيال ميديا

شاهد: الظهور الأول لرابح صقر مع أبنائه على السوشيال ميديا

عربي

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية