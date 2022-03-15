شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي قلنديا وبلاطة

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم قلنديا.



وكان شاب آخر استشهد فجر اليوم، وأصيب ثلاثة آخرون برصاص الاحتلال، أحدهم في حالة خطرة، في مخيم بلاطة شرقي نابلس.



وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، احمد جبريل، باستشهاد المواطن نادر هيثم ريان (17 عاما) جراء اصابته برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب 3 مواطنين آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، وصفت جراح احدهم بالخطيرة.







رام الله - دنيا الوطن