رضوان: شعنا بأراضي 1948 يؤكد تمسكه بأرضه.. والهيئة من مفاعيل معركة سيف القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الشعب الفلسطيني، في الأراضي المحتلة عام 1948، يؤكد تمسكه بأرضه وهويته الوطنية.وأوضح رضوان في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الاثنين، أن من أهم أهداف هيئة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، دعم صمودهم وثباتهم في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.وأشار إلى أن الاحتلال يحاول اقتلع الاهالي في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 من أرضهم امام مسمع ومرأى العالم، لافتا إلى أن قطاع غزة سيبقى رافعة المشروع الوطني، وسيبقى مع القضايا الوطنية المركزية.وفي السياق، قال رضوان: "نقول لشعبنا في الداخل المحتل، ألمكم ألمنا، ومعناتكم معاناتنا، وأنتم منا ونحن منكم، ولن نتخلى عنكم"، مضيفا: "كل الفعاليات التي ستنظمها هيئة إسناد ودعم فلسطينيي الداخل المحتل، ستحافظ على الشكل الشعب المدني".وأعلن القيادي في حركة حماس، أنه تم تسشكل أطر ولجان تتبع لهيئة دعم وإسناد الاهالي في الداخل الفلسطيني المحتل، منوها في الوقت ذاته إلى أن تشكيل الهيئة ألقى بظلاله الطيبة عليهم.وأكد رضوان ان هيئة دعم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل، من مفاعيل معركة سيف القدس، لأن الاهالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقفوا مع قطاع غازة خلال المعركة.وقال: "مستمرون في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وآن الاوان لهذا الاحتلال أن يتراجع"، مضيفا: "غزة نموذج وطني يحتذى به، والاحتلال الاسرائيلي هو العدو الأوحد للامة".