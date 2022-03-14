دولي

"أكبر هجوم سايبر".. تعطّل عدد من المواقع الحكومية في إسرائيل

"أكبر هجوم سايبر".. تعطّل عدد من المواقع الحكومية في إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، بتعطّل عدد من المواقع الحكومية في إسرائيل اليوم الاثنين.

وأضافت: بأن هناك اشتباهاً بأن ذلك حدث بسبب هجوم إلكتروني "سايبر" ومن بين المواقع الإسرائيلية التي لا تعمل، وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة القضاء ووزارة الرفاه ومكتب رئيس الوزراء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله: إن "الهجوم الإلكتروني الليلة يعد أكبر هجوم سايبر يتم تنفيذه ضد إسرائيل".

وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن دولة أو منظمة كبيرة تقف وراءه".

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