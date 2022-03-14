روسيا: لا نستبعد فرض "السيطرة الكاملة" على أكبر مدن أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الكرملين، الإثنين، أن الجيش الروسي قد يسيطر على المدن الأوكرانية الكبرى، مع تقدمه باتجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية.وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى نظرا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).لكنه أضاف أن "وزارة الدفاع لا تستبعد احتمال وضع مدن كبرى تحت سيطرتها الكاملة، مع ضمان أمن سكانها".وأضاف المتحدث أن هناك تعليمات بعدم التسرع لاقتحام المدن الكبرى، بما فيها كييف، لأن هناك مقاتلين سيستغلون ذلك.وأردف أن القصف الأوكراني الذي وقع في دونيتسك، الإثنين "يشكل استهدافا للمدنيين والقوات القومية الأوكرانية"، قائلا إن هذه الأخيرة "تنفذ إيعازات المتحكمين بها من الخارج".ومن جهة أخرى، قال الكرملين إن موسكو لم تطلب مساعدة عسكرية من الصين، مؤكدا أن روسيا لديها الموارد العسكرية الكافية لأجل القيام بعملياتها في أوكرانيا المجاورة.وتابع بيسكوف: "لدى روسيا ما يلزم وما تحتاجه من إمكانيات لتنفيذ العملية العسكرية، ولم تتقدم بأي طلب لأي دولة بمساعدتها".وكانت السفارة الصينية في الولايات المتحدة قالت إن أولوية الصين حاليا هي منع خروج الوضع المتوتر في أوكرانيا عن السيطرة، وذلك ردا على تقارير إعلامية عن طلب موسكو من بكين عتادا عسكريا منذ أن بدأت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفتا "فايننشال تايمز" و"واشنطن بوست" الأميركيتان نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.وعلى صعيد آخر، قال بيسكوف إن شركة "ميتا" (الاسم السابق لفيسبوك) "تجاوزت كل الخطوط والمعايير، ومن المستبعد أن يسمح لها بالعمل في السوق الروسية في المستقبل".