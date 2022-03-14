دولي

الأمم المتحدة: فرار 2.8 مليون شخص من أوكرانيا إلى الدول المجاورة

الأمم المتحدة: فرار 2.8 مليون شخص من أوكرانيا إلى الدول المجاورة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فرار 2.8 مليون شخص من أوكرانيا إلى دول الجوار في أعقاب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.

في بلدة برزيميسل الحدودية البولندية، يشعر بعض الفارين، ومعظمهم من النساء والأطفال بالإرهاق ويعبرون عن رغبة بسيطة في توقف الحرب والعنف.

وقالت ألكسندرا بيلتويغوفا، 33 عامًا، التي فرت من دنيبرو، وهي مدينة تقع بين مدينتي كييف وماريوبول المحاصرتين: "أبكي طوال اليوم من ألم الاضطرار إلى الانفصال عن أحبائي، زوجي ووالدي".

ونقلت (أسوشيتد برس) عن بيلتويغوفا : ”أفهم أننا قد لا نراهم ... أتمنى أن تنتهي هذه الحرب”.

في مركز للاجئين في سوسيفا بشمال رومانيا، شاهدت ليسيا أوستروفسكا البالغة من العمر 28 عامًا ابنها البالغ من العمر عامًا واحدًا بينما كانت ابنتها، البالغة من العمر 8 أعوام، تلعب في مكان قريب مع أطفال آخرين نزحوا بسبب الحرب.

وقالت أوستروفسكا، وهي من تشيرنيفتسي في غرب أوكرانيا: "تركت زوجي وأبي وأمي وأجدادي". "الأمر صعب مع الأطفال، في الحافلة، هنا في هذا الوضع ... نأمل أن تنتهي الحرب قريبًا ويمكننا العودة إلى ديارنا".

مع استمرار القتال، الذي دخل أسبوعه الثالث الآن، تسبب في إحداث خسائر بشرية فادحة في أوكرانيا حيث قصفت القوات الروسية العديد من المدن الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، بدأ عدد الذين يعبرون الحدود إلى البلدان الواقعة على الطرف الشرقي من الاتحاد الأوروبي في التضاؤل ببطء في الايام الاخيرة.

في هنغاريا، حيث دخل حوالي 255 ألف لاجئ حتى الآن، عبر 9000 شخص فقط الحدود مع أوكرانيا يوم الأحد، مقارنة بأكثر من ضعف ما كان عليه في 1 مارس، وفقًا للشرطة.

في سلوفاكيا، حيث فر أكثر من 200 ألف شخص، عبر أقل من 9000 شخص الحدود يوم الأحد، انخفاضًا من أكثر من 12 ألفا قبل أربعة أيام. في بولندا، تم قبول حوالي 82 ألف لاجئ يوم الأحد، بانخفاض عن ذروة يومية سابقة بلغت حوالي 129 ألف.

مع ذلك، استمر أولئك الذين تمكنوا من الفرار من العنف في الوصول إلى البلدان الواقعة على الحدود الغربية لأوكرانيا.

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