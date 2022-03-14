سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

رام الله - دنيا الوطنأفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا بمقتل ثلاثة أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات المسلحين في حي الصاخور، في شمالي شرقي مدينة حلب.وذكرت الهيئة أن "ثلاثة أطفال استشهدوا جراء انفجار لغم من مخلفات المجموعات المسلحة في حي الصاخور بحلب"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وعمدت التنظيمات المسلحة قبل اندحارها من المناطق التي كانت تنتشر فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي.