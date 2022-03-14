الشيخ لهادي عمرو: حان وقت تنفيذ القرارات الأممية ورحيل الاحتلال عن أرضنا

رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأميركي هادي عمرو، ملفات عديدة منها الثنائية أو ما يتعلق بالوضع مع اسرائيل وقضايا اقليمية ودولية.وقال الشيخ خلال لقاء عقد في مدينة رام الله: "إن مصداقية المجتمع الدولي على المحك ولا يجوز تجزئة الشرعية الدولية والكيل بمكيالين في تنفيذ القرارات الأممية، وإنه حان وقت تنفيذ تلك القرارات ورحيل الاحتلال الاسرائيلي عن أرضنا"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وعن الوفد الأميركي، مسؤول وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية جورج نول.