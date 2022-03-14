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شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي: السلع متوفرة في غزة ولن نسمح برفع أسعارها

الإعلامي الحكومي: السلع متوفرة في غزة ولن نسمح برفع أسعارها
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، أن الجهات الحكومية في غزة لن تسمح بتلاعب التجار في أسعار السلع وأقوات المواطنين، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية، وموجة الغلاء العالمي.

وأوضح معروف خلال حديثه لإذاعة (الأقصى) اليوم الإثنين، أن الجهات الحكومية تقوم بدورها المنوط بها من خلال وزارة الاقتصاد ومباحث التموين، للحد قدر المستطاع من نسبة تغير الأسعار، مبيناً أن الحكومة بغزة تحملت جزءاً كبيراً من تغير الأسعار كما جرى مع المحروقات والغاز ومتابعة المواد الأساسية.

وذكر أن الجهات الحكومية عملت على إعفاء السلع الأساسية، وإعطاء محفزات للتجار وتشجيعهم للتخزين والاستعداد للمرحلة، وحاولت الحد من تغير الأسعار وزيادتها. 

وأشار معروف إلى أن الإجراءات الحكومية تمت بالشراكة مع التجار، بهدف إحداث توازن بين مصلحة المواطن في عدم إحداث تغير كبير في أسعار السلع الأساسية وتحقيق التاجر الربح لضمان توريد السلع وضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي.

ودعا أبناء شعبنا أن يكونوا جزءاً من حالة الرقابة وعدم السماح لأي تاجر بتجاوز الأسعار الاسترشادية المحددة من وزارة الاقتصاد والابلاغ بشكل فوري عن أي حالة تجاوز.

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