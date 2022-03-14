منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية

رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، إطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل شمال العراق.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ندد -بأشدّ العبارات- بهذا العمل الإجرامي، مؤكدًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الموقف الثابت للمنظمة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب مهما كانت الأسباب والدوافع.