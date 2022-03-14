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شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منزل ببيت لحم ويعبث بمحتويات آخر بسلوان

الاحتلال يخطر بهدم منزل ببيت لحم ويعبث بمحتويات آخر بسلوان
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين بهدم منزل مواطن فلسطيني شرق بيت لحم وعبثت بمحتويات آخر بعد اقتحامه ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أخطرت المواطن ماجد يعقوب غزال بهدم منزله في قرية كيسان، بحجة البناء بدون ترخيص.

وتتذرع سلطات الاحتلال بشكل دائم بدعوى البناء دون ترخيص لهدم مئات البيوت والمنشآت في كيسان، دون مراعاة لقاطنيها الذين يتشردون ويتكبدون مرة أخرى مصاريف بناء منزل جديد يؤويهم من حر الصيف وبرد الشتاء.

وأصبحت كيسان في الآونة الأخيرة عرضة لهمجية قوات الاحتلال والمستوطنين من خلال الاعتداءات اليومية المتمثلة بالاقتحامات، وهدم المنازل، وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.

في سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اخطارات على تجمع شعب البطم في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الاخطارات طالت مدرسة التجمع وعددًا من منازل المواطنين في المنطقة.

من جانب آخر، أفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي محمد أديب "أبو المجد" بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت زوجة أديب أن قوات الاحتلال حققت مع زوجها داخل المنزل وأجرت حملة تفتيش في البيت قبل أن تعتقل زوجها.

وتزامن ذلك، مع اقتحام طواقم تابعة لبلدية الاحتلال برفقة قوات خاصة حي واد قدوم ببلدة سلوان.

وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال الاعتقالات أو مصادرة وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها.

كانت قوات الاحتلال شنت في الساعات الأولى من فجر اليوم حملة اعتقالات بعدد من قرى ومدن الضفة المحتلة، استهدفت نشطاء وأنصار حماس بينهم أسرى محررون.

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