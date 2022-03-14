غزة: مغادرة الدفعة الأولى من المعتمرين إلى السعودية

رام الله - دنيا الوطنغادرت الدفعة الأولى من الفوج الأول من معتمري قطاع غزة، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة، إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.وغادر 298 مواطناً من المعتمرين عبر حافلات أعدت خصيصاً لنقلهم من الجانب المصري عبر معبر رفح إلى مطار القاهرة ومنه بطائرة إلى مطار المدينة المنورة، ثم إلى مكة المكرمة.ويبلغ عدد المعتمرين من الفوج الأول 596 معتمراً على دفعتين اليوم وغداً.ويعد فوج المعتمرين الأول الذي يغادر قطاع غزة لأداء مناسك العمرة منذ انتشار جائحة (كورونا) قبل نحو عامين.