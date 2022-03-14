الصحة الفلسطينية: اليوم سيكون آخر تقرير وبائي يومي وسيتم نشره مرتين أسبوعيًا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 وفيات و214 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و584 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.ونوهت وزارة الصحة، إلى أن هذا التقرير سيكون آخر تقرير وبائي يومي، وسيتم نشره مرتين أسبوعياً (الأحد، والأربعاء).وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن ثلاث حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وأخرى في جنين، وحالة في مدينة القدس.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 4، بيت لحم 11، ضواحي القدس 2، جنين 12، طوباس 2، الخليل 6، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 18، طولكرم 3، نابلس 4، قطاع غزة 115، مدينة القدس 35".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 2، بيت لحم 9، ضواحي القدس 2، جنين 10، الخليل 5، قلقيلية 15، رام الله والبيرة 22، طولكرم 9، نابلس 19، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 400، مدينة القدس 90".ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وبينت وجود 27 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 46 مصابا، بينهم 9 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.