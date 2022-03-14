(أونروا): لا نية لوقف كابونات اللاجئين بغزة

رام الله - دنيا الوطننفى المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة بشدة الانباء التي تحدثت عن نية وكالة الغوث وقف االكابونة الغذائية التي تقدم للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.وأضاف أبو حسنة في تصريحات صحفية: إن (أونروا) تعيش أزمة مالية مركبة ولا نعلم ما سيحدث في المستقبل بعد الأزمة الأوكرانية ولكن من الواضح ان تطورات السوق العالمية وارتفاع اسعار الوقود والقمح ستؤثر على كافة المنظموات الانسانية بالعالم وليس الاونروا فقط.وبين أنه من المستبعد أن يكون هناك انقطاع في الكابونة الغذائية التي يتسلمها اكثر من مليون مائة الف لاجئ فلسطيني في قطاع غزة كل ثلاث شهور، مشيرا إلى أنه "لا حديث عن إيقافها فهذه أساسيات للاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون معظم سكان قطاع غزة".ونوه أبو حسنة أن "نسبة غلاء بعض المواد الغذائية وصل الى 30% وادى الى ان تكافة الكابونة الموحدة للمستفيدين ارتفعت من 20 مليون دولار كل ثلاثة شهور الى 28 مليون قبل الازمة الاوكرانية ".وأشار إلى أن ارتفاع اسعار الوقود وتكلفة الانتاج واسعار القمح والحنطة سيكون له تاثيرات كبرى على كافة المنظمات الانسانية موضحا أن الكثير من الدول اصبجت تتحفظ على مخزونها من القمح والسلع.وفي ذات السياق، نفى أبو حسنة أن يتم استبدال المواد الغذائية بقيمة عينية، مشيرا إلى أن "المواطنين الذين يستلمون العينات المادية فئة (40 دولار) لحالات خاصة في قطاع غزة".