بعد استهداف مواقع إسرائيلية..إيران: لن نقبل أن تكون إحدى دول الجوار مصدر تهديد لنا

رام الله - دنيا الوطنحذرت طهران من أن "إيران لن تقبل أن تكون إحدى دول الجوار مصدر تهديد للجمهورية الإسلامية"، لافتة إلى أن "إسرائيل تسببت بانعدام أمن إيران انطلاقا من الأراضي العراقية أكثر من مرة".وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "أبلغنا الحكومة العراقية وطلبنا منهم عدم السماح للجماعات الإرهابية أن تنشط على الحدود الإيرانية سواء من قبل إسرائيل أو الجماعات الإرهابية"، لافتا إلى أن "إيران تتوقع من الحكومة المركزية العراقية أن تضع حدا لهذا الامر مرة واحدة إلى الأبد".وأضاف خطيب زادة: "على إسرائيل أن تعلم أن لدينا اشرافا استخباراتيا على مواقع تواجدها في المنطقة.. عبرنا عن قلقنا أكثر من مرة من نشاط الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان".وتبنى الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، الهجوم الصاروخي الذي أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أنه نفذ صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها.ووفقا للحرس الثوري، استهدف الهجوم "مركزا إسرائيليا" في أربيل.ونشرت قنوات مؤيدة للحرس الثوري في مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهجوم نصوصا مفادها أن القصف نفذ ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني وسقوط قتلى إيرانيين جراء الغارات الإسرائيلية على سوريا.