انطلاق أول رحلة تجارية مباشرة بين المغرب وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأقلعت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية المغربية، أمس الأحد، من الدار البيضاء إلى "تل أبيب" في أول رحلة تجارية مباشرة بين المغرب و"إسرائيل"، بعد 15 شهرًا من تطبيع العلاقات بين البلدين.وأعرب مكتب الارتباط الإسرائيلي في تغريدة على (تويتر)، عن ارتياحه حول الخط الجديد، معتبراً ذلك "مزيدًا من السياح وعلاقات جديدة من أجل تقارب أكبر".واستأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020 في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.وفي وقت سابق هذا الأسبوع، عينت "إسرائيل" دوريت أفيداني، في منصب قنصل ورئيسة الإدارة بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.