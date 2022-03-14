حصيلة وفيات وإصابات فيروس (كورونا) في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات وفاة 115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 794 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1960 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 248471 ، منها 3302 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى تعافي 400 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 243209 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 47 ، منها 34 حالة خطرة.