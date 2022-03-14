الجيش الروسي يعلن حصيلة استهدافاته بأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الطيران والدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة من طراز "Su-24" و11 طائرة بدون طيار أوكرانية.ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قال كوناشينكوف: "أسقط الطيران والدفاع الجوي لقوات الفضاء الروسية طائرة أوكرانية من طراز Su-24 و11 طائرة مسيرة، كما أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش والطائرات المسيرة التابعة لروسيا، 46 مركزا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "القوات المسلحة الروسية وفي سياق العمليات فرضت سيطرة كاملة على بلدات بافلوفكا ونيكولسكوي وبلاغوداتنوي وفوديانوفكا وفلاديميروفكا، ووصل مستوى التقدم خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 9 كيلومترات".وأوضح أنه خلال العملية الخاصة، تمكنت القوات المسلحة الروسية من تدمير 3736 مقرا ومركزا للبنى التحتية العسكرية لأوكرانيا.