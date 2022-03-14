جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطناً من مدن بيت لحم ورام الله والخليل وطولكرم المحتلة.وعرف من بين المعتقلين، التالية أسماؤهم:1. المحرر أحمد قاسم الشيخ- مراح رباح جنوب بيت لحم2. خليل قاسم الشيخ- مراح رباح3. عباس محمد شحادة- بيت لحم4. عنان أبو مطاوع- طوباس5. المحرر عودة الحروب- دير سامت جنوب الخليل6. براء جودت الريماوي- بيت ريما غرب رام الله7. المحرر طارق ادعيس- الخليل8. مهند منير ملحم- عنبتا قرب طولكرم9. محمد طارق ملحم- عنبتا10. المحرر يحيى صالح العمور- يطا جنوب الخليل11. منذر مهانية- يطا12. المحرر أيمن أبو عواد- السموع جنوب الخليل.