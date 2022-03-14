جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطناً من مدن بيت لحم ورام الله والخليل وطولكرم المحتلة.
وعرف من بين المعتقلين، التالية أسماؤهم:
1. المحرر أحمد قاسم الشيخ- مراح رباح جنوب بيت لحم
2. خليل قاسم الشيخ- مراح رباح
3. عباس محمد شحادة- بيت لحم
4. عنان أبو مطاوع- طوباس
5. المحرر عودة الحروب- دير سامت جنوب الخليل
6. براء جودت الريماوي- بيت ريما غرب رام الله
7. المحرر طارق ادعيس- الخليل
8. مهند منير ملحم- عنبتا قرب طولكرم
9. محمد طارق ملحم- عنبتا
10. المحرر يحيى صالح العمور- يطا جنوب الخليل
11. منذر مهانية- يطا
12. المحرر أيمن أبو عواد- السموع جنوب الخليل.
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