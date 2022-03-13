كوخافي يهدد: يمكننا تنفيذ عملية (السور الواقي) بقطاع غزة كما فعلنا بالضفة

رام الله - دنيا الوطنقال أفيف كوخافي، رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال الاسرائيلي: "إن ما فعلناه في عام 2002 بالضفة الغربية خلال عملية (السور الواقي)، يمكننا فعله أيضا في قطاع غزة، وبطريقة أكثر فعالية".وأضاف كوخافي تصري تصريحات، نقلتها قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم: "ما من مكان لا تستطيع قواتنا الوصول إليه".بدوره، أكد أمير كوهين، قائد حرس الحدود في جيش الاحتلال الاسرائيلي، خلال تصرحيات للقناة 14 الإسرائيلية، أن عملية (حارس الأسوار 2) داخل إسرائيل ستكون أكثر عنفا.وأشار إلى أن ما حدث في شهر مايو الماضي، يمكن أن نيحدث مرة أخرى، بوتيرة أعلى، مع عنف أشد باستخدام أسلحة خطيرة، بحسب القناة الاسرائيلية.وقال كوهين: "نتحدث عن تصعيد محتمل في المستقبل القريب، والحاجة الضرورية لدعم المقاتلين".