(كتائب حزب الله): هجوم أربيل جاء ردا على قصف إسرائيلي لإيران بالمسيّرات من العراق

رام الله - دنيا الوطنقالت (كتائب حزب الله) في العراق: "إن القصف الذي تعرضت له أربيل، جاء ردا على قصف إسرائيلي استهدف إيران بالمسيّرات من الأراضي العراقية".وذكرت في بيان صحفي، أن عملية قصف القوات الإيرانية لقاعدة متقدمة للاحتلال الاسرائيلي في أربيل والتي قتل فيها عددا من ضباط الموساد الإسرائيلي فضلا عن الجرحى، لهي عملية تنبئ بمرحلة صراع من نوع آخر على أرض العراق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضافت، أن "ما تعرضت له أربيل أمس جاء ردا على قصف إسرائيلي في الداخل الإيراني من الأراضي العراقية بطائرات مسيرة قبل أسابيع".وأشارت إلى "وجوب إخراج القواعد العسكرية، ومقرات المخابرات الأجنبية من العراق، لإبعادِها عن المزيد من أعباء الصراعين الدولي والإقليمي على أرضه".وتابعت: "نقول للذين تعالت أصواتهم، وتباكت على السيادة، أين كانت هذه الأصوات حينما قصف الاحتلال الأمريكي، والاحتلال الاسرائيلي، القوات العراقية، ومخازن الأسلحة؟ فهل أصبحنا معسكرين؟".