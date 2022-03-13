دولي

الكرملين يعلن استئناف المفاوضات مع كييف يوم الاثنين

الكرملين يعلن استئناف المفاوضات مع كييف يوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف في الـ14 من فبراير.

ورد بيسكوف على تصريحات مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك التي ذكر فيها أن المفاوضات تجري الآن قائلا: "لا، المفاوضات مقررة غدا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان ممثلو موسكو وكييف أعلنوا سابقا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات لم تثمر عن نتائج.

وأعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار، كما أشارا إلى تحقيق بعض التقدم في على صعيد فتح الممرات الإنسانية، بعد فشل إطلاقها الاثنين الماضي.

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