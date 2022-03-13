هيئة الأسرى: استئناف الاسرى خطواتهم مرهون بتنفيذ ادارة السجون للاتفاق معهم

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبد القادر الخطيب أن الأسرى في سجون الاحتلال بانتظار رد من ادارة السجون بشأن تنفيذ مطالبهم وعودة الحياة لما كانت عليه قبل نفق الحرية.وأوضح الخطيب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، إن التزام إدارة السجون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من عدمه هو من سيحدد استئناف الأسرى لخطواتهم النضالية أم لا.وقال الخطيب إن الأسرى يريدون تحقيق مطالب حياتية كما حصل مع الأسرى في سجن نفحة، حيث تراجعت ادارة السجون عن قراراتها المتعلقة بالبوابات الالكترونية وعدم التلاعب بالوقت المخصص للفورة.