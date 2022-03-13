رأفت : نطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرار بفرض عقوبات على دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت: "إن حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تعطي أولوية للاستيطان والتوسع الاستيطاني لا سيما في القدس وأحيائها، في اشارة إلى قرار الاحتلال ببناء 730 وحدة استيطانية في المدينة المقدسة مؤخرا".وطالب رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، المجتمع الدولي لاتخاذ قرار بفرض عقوبات على دولة الاحتلال جراء استمرار تنكرها للشرعية الدولية.وبشأن اللجنة السياسية التي انبثقت عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أوضح رأفت أنها أجرت زيارتين لكل من مصر والجزائر، لافتا إلى أن الزيارات التي كانت مقررة لروسيا وامريكا والصين والاتحاد الأوروبي قد تأجلت جراء ما يحدث في أوكرانيا والانشغال الدولي بهذه القضية.